PHOTO



Il patrimonio culturale e le bellezze artistiche del territorio nazionale sono una risorsa inestimabile per l'impresa, questo concetto risulta ben chiaro e l'Ente nazionale per il microcredito insieme al Comune di Cosenza hanno deciso di promuovere una tre giorni dedicata al tema per sviluppare sinergie tra operatori pubblici e privati e attivare le risorse del territorio per creare impresa. Tre giorni di appuntamenti e workshop dal 14 al 16 giugno a Cosenza per il primo Forum europeo sulla impresa culturale che già dal titolo fornisce un'indicazione chiara sulle idee e sui lavori che si svilupperanno: "Kose Concrete", è secondo il presidente ENM, Mario Baccini "Un appuntamento che ci offre l'occasione per promuovere una sinergia operativa nel settore microfinanziario e culturale, che attraverso lo strumento proprio del microcredito possa sostenere il tessuto economico del territorio creando imprese giovani e innovative che operino in un ambito potenzialmente ricchissimo ma ancora sottovalutato".“Nella città di Cosenza abbiamo promosso moltissime iniziative culturali, ma non solo, la nostra amministrazione è sempre stata legata al tema della "fabbrica creativa" della città perché riteniamo che l'Italia sia un grande Paese ma lo è soprattutto quando esprime questa forza creativa che diventa capacità di innovazione e di crescita del territorio incentrata su alcuni temi” ha dichiarato alla presentazione dell’evento il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Tra i nomi dei relatori presenti spiccano quelli di Antonio Tajani, già Presidente del Parlamento Europeo, Gianluca Callipo, Presidente Anci Calabria, del critico d'arte, Vittorio Sgarbi, del presidente Consob, Paolo Savona, e del segretario generale del Censis, Giorgio De Rita. Alcuni dei panel principali saranno moderati dai giornalisti Franco Di Mare e Andrea Pancani. Per chi volesse partecipare alla kermesse il programma completo dell’evento è pubblicato sul sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito www.microcredito.gov.it.