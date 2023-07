Il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino, Matteo Bassetti, volto celebre della battaglia contro il Covid 19, è vittima in queste ore di un attacco da parte di 123 colleghi e non solo che hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell’Ordine della provincia di Genova, Alessandro Bonsignore, per chiedergli di sottoporre Bassetti a procedimento disciplinare dall'Ordine Professionale.

La richiesta è supportata da un lungo elenco di violazioni che, secondo i firmatari, sono state commesse dal celebre infettivologo in questi anni, richiesta alla quale il medico ha risposto con un tweet.

«Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei Medici di Genova – scrive Bassetti – Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini, contro l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del covid 19: hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini».

Per poi chiarire il suo pensiero. «Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto – ha aggiunto – Si sono fatti un gigantesco autogol, Verba volant scripta manent…Grazie davvero a tutti i 123, non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica».