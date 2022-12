Calo dei reati in Italia durante il. A certificarlo è il ministero dell'Interno, con il resoconto periodico sull'in Italia, che registra una riduzione complessiva dei reati commessi del 61% (175.693) nel periodo 1° marzo-10 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (447.537). Lo indicano i dati delistituto presso la direzione centrale della Polizia criminale (). Dati non ancora consolidati che consentono una lettura del comportamento della criminalità diffusa e di quella organizzata in un periodo che non ha precedenti. In generale, si registra una importante flessione dei reati cosiddetti predatori, come, che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza, riferisce l'Osservatorio. Partendo dalle macro aree, il calo più sensibile è quello dei(-44,89%), all'interno dei quali spiccano la contraffazione (-83%), i furti (-74%) e le rapine (-63%). Calano i furti in abitazione (-76%) e in esercizi commerciali (-68%). Furti e rapine, nel periodo considerato, si sono concentrati sulle attività commerciali rimaste aperte, come piccola e grande distribuzione alimentare, farmacie, edicole e tabacchi. [caption id="attachment_266356" align="aligncenter" width="1500"] Grafico dei fenomeni criminali rilevanti[/caption] "Sorvegliate speciali" anche le, che pure in calo (-48%) nella fase acuta della pandemia, hanno approfittato del particolare contesto emergenziale: dalle frodi in commercio, con la vendita di dispositivi di protezione sanitaria (mascherine, guanti, disinfettanti) a prezzi esorbitanti o non conformi alle normative, alle truffe on line come lo, l'invio di sms sullo smartphone con richiesta di aiuti o promesse di utilità economiche - facendo leva sulla crisi economica - in cambio di dati personali e della carta di credito, segnalate più volte dalla Polizia postale e delle comunicazioni. Anche irisultano in calo: tra gli altri, violenze sessuali -66%, pornografia minorile -58%, omicidi volontari -56%. Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti - anche questi in calo del 28%, con produzione e traffico, nello specifico, diminuiti del 37% - sono emersedi droga mascherate, ad esempio, da food delivery (spacciatori-driver con consegna porta a porta e, a volte, uso di app e pagamenti elettronici) o da car sharing. Attenzione alta, infine, sulper quanto riguarda i, legati in particolare all'edilizia e allo smaltimento dei rifiuti. L'inquinamento ambientale risulta in calo dell'82,4%, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sono scese del 70,8%, ma la combustione illecita è salita dell'8,4%. Sul fronte dello smaltimento, i Carabinieri hanno avviato accertamenti specifici sul ciclo dei rifiuti speciali di carattere sanitario.