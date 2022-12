PHOTO



Copiare è un’arte. Firmato Yolanda De Lucchi. Si tratta di una professoressa spagnola, il cui tweet è diventato virale nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione delle foto di alcune penne di uno studente in cui erano riportati buona parte degli appunti relativi al codice di procedura civile. https://twitter.com/procesaleando/status/1577537485873315840 Una sorta di genialata, durata poco tempo, visto che la docente dell’Università di Malaga si è accorta dell’imbroglio in tempi rapidi, al punto di procedere con il sequestro degli oggetti. Un fatto avvenuto tanti anni fa e messo online soltanto perché Yolanda De Lucchi, facendo pulizia nei suoi cassetti di lavoro, ha ripescato le famose penne incriminate. Sul web, la foto ha ottenuto oltre due milioni e mezzo di like e non sono mancati i commenti negativi contro lo studente accusato di aver fatto una cosa spregevole. E ovviamente il consiglio di tutti, o quasi, è quello di studiare seriamente.