Il tribunale russo del Territorio del Litorale ha confermato la condanna del militare statunitense Gordon Black. Il sergente maggiore, arrestato a Vladivostok il 2 maggio, aveva ricevuto una condanna a tre anni e nove mesi di reclusione in una colonia penale per furto e minacce. Il tribunale ha rigettato l'appello, mantenendo invariata la sentenza.

Black, 34 anni, aveva conosciuto la sua fidanzata, Alexandra Vashchuk, in Corea del Sud. Dopo una discussione, il militare aveva rubato 113 dollari dalla donna, ammettendo parzialmente il furto per necessità, ma negando le accuse di minacce. "Non mi ritengo colpevole di aver minacciato Alexandra", ha dichiarato Black.

La corte di Vladivostok aveva emesso la sentenza iniziale a giugno, che ora trova piena conferma.