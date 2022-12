Mosca smentisce il Times. «Retorica occidentale sul nucleare»

Il presidente russoè pronto ad effettuareai confini. Lo rivela il quotidiano britannico Times, aggiungendo che la Nato ha già avvertito i propri membri delle intenzioni del numero uno del. Secondo il Times, un treno gestito dalla divisione nucleare segreta russa è diretto verso, analista con sede in Polonia , il quale ha affermato che il treno, avvistato nella, è collegato alla dodicesima direzione principale del ministero della Difesa russo e che l’unità è «responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, manutenzione e trasporto».Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, tuttavia, ha affermato che la Russia non vuole «prendere parte» alla «retorica nucleare» dei «media e dei politici occidentali. Non vogliamo prendere parte a questo», ha detto, citato dalla Tass.