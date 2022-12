Quest'estate la grande protagonista ( negativa) è lei: la plastica. In particolare, la plastica che finisce in mare. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Goletta Verde, la campagna di monitoraggio marino di Legambiente, su una media di 97 rifiuti per kmq di mare, fino al 97% è proprio di plastica. Ma come ci arriva?

Molto fanno le cattive abitudini, ma è anche vero che la parte del leone, i questo tipo di inquinamento, la gioca la pessima gestione dei rifiuti a terra, responsabile di circa l' 80% dei rifiuti plastici che finiscono in mare, secondo l'Unep. E a trasportarla sono principalmente i fiumi.

Nella classifica dei fiumi più inquinanti, i primi 20 si trovano principalmente in Asia e causano il 67% dell'inquinamento marino totale. Dei 122 fiumi più inquinanti, quelli che contribuiscono per oltre il 90% allo sversamento di plastica in mare, 103 si trovano in Asia, otto in Africa, otto in Sud e Centro America, e uno in Europa.

Peggio di tutti fa il fiume Yangtze, in Cina. Seguono il Gange e altri due fiumi cinesi: Xi e Huangpu.