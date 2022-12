PHOTO



Al suo secondo giorno di visita in Germania, Obama cita Papa Francesco: "In Germania più che in qualsiasi altro posto nel mondo avete imparato che quello di cui c'è bisogno nel mondo non sono muri". "Papa Francesco ha detto che i profughi non sono numeri, ma sono persone, che hanno volti e storie"."Io dico al popolo in Europa, non dimenticate da dove venite: siete tutti un'eredità della lotta per la libertà". "I tedeschi, i francesi, gli olandesi, i belgi, i lussemburghesi, gli italiani, e sì anche anche i britannici, che hanno portato l'Europa sulla strada dell'unità, superando le vecchie divisioni". Nel primo pomeriggio è previsto un G5 informale, a cui parteciperanno Angela Merkel, Matteo Renzi, Francois Hollande e David Cameron. Tema: le emergenze profughi e terrorismo.