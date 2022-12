PHOTO



Mezzo milione di casi e 20.000 morti. Gli Stati Uniti superano anche l'Italia e diventano il primo paese per numero di decessi dovuto a Coronavirus. Solo a New York nelle ultime 24 ore sono morte 783 persone. E intanto il New York Times accende la polemica e denuncia chi il presidente Donald Trump, fu avvertito piu' volte e per tempo - gia' a gennaio - del rischio incombente di una grave pandemia legata al Covid-19 ma si rifiuto' di prendere in considerazione le misure di contrasto proposte e accuso' gli esperti di "allarmismo". Il New York Time mette insieme una serie di mail e testimonianze di alcuni funzionari informate sui fatti. In particolare, "l'ufficio del Consiglio di sicurezza nazionale responsabile del monitoraggio delle pandemie ha ricevuto rapporti di intelligence all'inizio di gennaio che predicevano la diffusione del virus negli Stati Uniti, e nel giro di poche settimane aveva aumentato le opzioni come mantenere gli americani a casa dal lavoro e chiudere le citta' delle dimensioni di Chicago. Trump avrebbe pero' evitato questi provvedimenti fino a marzo", scrive il New York Times che accusa la Casa Bianca di aver perso tempo prezioso per contrastare la pandemia che finora e' costata la vita a 20 mila persone. In ogni caso Trump si è lasciato andare a un moderato ottimismo nel momento in cui le ultime previsioni degli esperti mostrano che il numero totale di decessi negli Stati Uniti potrebbe scendere ben al di sotto delle proiezioni offerte dalla sua squadra all'inizio di questo mese, quando i modelli prodotti dalla Casa Bianca hanno messo i potenziali decessi tra 100.000 e 240.000.