Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara, nel Trapanese, che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, risulta indagato nell'ambito dell'arresto del boss.

Tumbarello, che è andato in pensione lo scorso dicembre, è stato interrogato dagli inquirenti. A quanto si apprende avrebbe dichiarato: «Non sapevo nulla. Per me lui era il signor Bonafede».

Intanto il vero Andrea Bonafede sarebbe stato interrogato ieri pomeriggio dagli inquirenti. Dai documenti pubblicati dall’Adnkronos risulta essere un geometra.