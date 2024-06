Joe Biden si trova di fronte a uno dei momenti più cruciali della sua carriera politica. Dopo aver servito come senatore, vicepresidente e ora presidente degli Stati Uniti, Biden affronta una serie di sfide che mettono alla prova la sua leadership e la capacità di guidare il paese verso un futuro prospero.

La presidenza di Joe Biden ha visto numerosi cambiamenti politici e sociali. Dall'implementazione di politiche economiche per il rilancio post-pandemia, alle riforme in materia di giustizia sociale, Biden ha cercato di affrontare le questioni più urgenti del paese. Tuttavia, l'opposizione repubblicana e la crescente polarizzazione politica hanno reso il suo compito particolarmente arduo. Anche l’Italia guarda con interesse alle elezioni Usa.

La posizione di Matteo Renzi

«Joe Biden non ce la fa. Da senatore, vice presidente, Presidente ha servito con onore gli Stati Uniti d’America. Non si merita un finale inglorioso, non se lo merita. Cambiare cavallo è un dovere per tutti» scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Il commento di Bonelli

Non è da meno Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. «Io penso che il fronte democratico avrebbe dovuto pensare sin dall'inizio se fosse opportuno candidare Joe Biden, perché davanti i dem non hanno solo un candidato repubblicano ma la peggiore espressione della destra globale», con Donald Trump pronto «a mettere in discussione i diritti in termini civili, sociali e ambientali. Per questa ragione, sin dall'inizio i democratici avrebbero dovuto pensare a una candidatura diversa» piuttosto che a un bis per l'attuale inquilino della Casa Bianca. «Arrivati a questo punto non so se ci sono le condizioni di farlo, ma sarebbe auspicabile accadesse», ha detto all’Adnkronos Angelo Bonelli.

La reazione del Cremlino

«Il dibattito sulle elezioni americane non è all'ordine del giorno in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il primo duello tv tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle presidenziali di novembre. «Abbiamo molte questioni che sono veramente importanti per il nostro Paese, che sono rilevanti per noi. Queste sono le questioni di cui si occupa il nostro presidente», ha spiegato Peskov alla Tass, «il dibattito negli Stati Uniti non rientra nella categoria dei principali temi all’ordine del giorno». Alla domanda se Vladimir Putin abbia seguito il dibattito, Peskov ha risposto: «Non credo che ci si aspetti che il presidente russo possa impostare una sveglia, svegliarsi la mattina e guardare il dibattito americano».

Salvini si schiera

Matteo Salvini pubblica sui social un sondaggio della Cnn secondo cui per il 67% degli intervistati ha vinto il confronto tv su Joe Biden (vittorioso solo per il 33%). «Io sto con Donald Trump», scrive il segretario leghista.