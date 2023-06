I grandi guru dell’intelligenza artificiale, da Bill Gates al CEO di ChatGPT Sam Altman per finire con Elon Musk, esprimono profonda preoccupazione per gli effetti sulla nostra economica che l’integrazione tra l’intelligenza artificiale e l’attività umana potrebbe creare.

Per alcuni siamo agli albori della fine dell’umanità, per altri, più realisti o possibilisti, dinanzi ad un fenomeno che cambierà profondamente il mondo come lo conosciamo noi oggi, ma che provocherà un allargamento dei lavori, una trasformazione delle mansioni generando nuovi posti di lavoro, certo al prezzo della cancellazione di molti altri.

Ed infatti l’incessante progresso tecnologico innescato dalla rivoluzione digitale ha già inciso profondamente sull’organizzazione del lavoro tradizionale e si può agevolmente prevedere che ciò avverrà in misura ancora maggiore nel (prossimo) futuro.

Da un lato, le sempre più avanzate forme di intelligenza artificiale consentono un crescente affidamento, da parte degli operatori economici, alle decisioni automatizzate, sia nella fase di reclutamento sia in quella di gestione dei rapporti di lavoro. Dall’altro lato, lo sviluppo, ancora in divenire, dello spazio virtuale del Metaverso potrebbe schiudere a nuove opportunità tanto per le imprese quanto per i lavoratori.

Nel tentativo di non approcciare alla trasformazione in atto con uno spirito alla “Ned Ludd”, bensì tentare di cavalcare il trend individuando le opportunità che quanto sta accadendo è in grado di disvelare, LabLaw Studio Legale Rotondi in collaborazione con il Gruppo Bosch e Aidp Lombardia ha organizzato l’evento dal titolo “L’impatto della rivoluzione tecnologica sull’organizzazione del lavoro, tra sistemi decisionali automatizzati ed inediti spazi virtuali”, che si terrà il prossimo 7 giugno presso l’Auditorium Bosch a Milano.

In questo contesto si confronteranno Francesco Rotondi (Name Partner Lablaw Studio Legale) Marco Biasi (Associate Professor of labour law presso UNIMI), Umberto Frigelli (coordinatore Centro Ricerche Aidp), Anna Gionfriddo (Country Manager presso ManpowerGroup Italia), Francesca Manili Pessina (Evp Human Resources and Facility Management at Sky Italia), Marco Russomando (Chief Human Resources and Organization Officer Illimity Bank), Roberto Zecchino (Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Boschgroup South Europe), Vittorio Zingales (Founder & Ceo Xmetareal) ed Alessandro Paone (Managing Partner Lablaw Studio Legale).