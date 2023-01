Il Dubbio, assieme a Novaya Gazeta, Financial Times, Le Monde, Kiev Indipendent e altri è tra i firmatari dell’appello «Libertà per Ihsane El Kadi, libertà per Radio M e Maghreb Emergente, libertà per i giornalisti algerini».

Il messaggio stato lanciato sulla stampa internazionale da 16 media e editori, tra cui Dmitri Mouratov, Premio Nobel per la pace, che denuncia l’assurda detenzione di Ihsane El Kadi come un «attacco intollerabile alla libertà di stampa in Algeria».

L’appello è stato coordinato da Reporter sans frontieres (Rsf), pochi giorni prima dell'udienza del ricorso contro l'ordinanza di detenzione del 18 gennaio. La portata dell'indignazione internazionale è pari alla gravità dell’attacco alla libertà di stampa rappresentato dalla detenzione di Ihsane El Kadi.

«Le autorità algerine devono ascoltare questo appello dei leader dei principali media mondiali», spiega Rsf.