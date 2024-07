Novanta minuti. Tanto è durato il discorso di Donald Trump alla convention repubblicana. Al culmine della quattro giorni di Milwaukee, in Wisconsin, accettando formalmente la nomination in vista dell'Election Day del 5 novembre, si è detto certo di una "vittoria incredibile", che porterà ai "quattro anni più belli della storia del nostro Paese".

Tutto pochi giorni dopo l'attacco a Butler, in Pennsylvania. E per la prima volta si sono viste l'ex first lady Melania Trump e la figlia Ivanka Trump. Nel suo discorso il 78enne Trump ha detto di voler tornare alla Casa Bianca per "essere il presidente di tutta l'America", ha esposto le varie "crisi" che, a suo dire, affliggono gli Stati Uniti e ha promesso una "nuova era di sicurezza, prosperità e libertà".

"Abbiamo una crisi dell'inflazione che sta rendendo la vita insostenibile, devastando i redditi delle famiglie operaie e di quelle a basso reddito e schiacciando, semplicemente schiacciando, la nostra gente come mai prima d'ora", ha detto, ripetendo di essere "qui grazie a Dio onnipotente" e di portare un "messaggio di fiducia, forza e speranza". "Abbiamo anche una crisi dell'immigrazione illegale, che si sta verificando proprio mentre siamo seduti qui, in questa bellissima arena - ha sostenuto - E' un'invasione massiccia al nostro confine sud che ha diffuso miseria, criminalità, povertà, malattie e distruzione nelle comunità".

E ha ribadito la promessa: "Metterò fine a ogni singola crisi internazionale che l'attuale Amministrazione ha creato, compresa l'orribile guerra con la Russia e l'Ucraina, che non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente, e la guerra provocata dall'attacco a Israele, che non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente".

Gran parte del discorso è stata dedicata a raccontare i fatti di sabato scorso. "Ho sentito un sibilo forte, e ho sentito qualcosa che mi ha colpito molto, molto forte sull'orecchio destro", ha raccontato in quello che è stato il suo primo discorso in pubblico da quel giorno. "Non dovrei esser qui stasera", ha rimarcato, chiedendo un minuto di silenzio per la vittima dell'attacco di Butler.