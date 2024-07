Preoccupati per la capacità del Presidente Joe Biden di vincere la corsa presidenziale, ora i democratici premono perché ritiri la candidatura. E non solo per il Covid al quale il presidente è risultato positivo, ma anche per i sondaggi che lo danno perdente.

Biden ha insistito che non si sta tirando indietro. Ma pubblicamente e privatamente, i dem a lui più vicini stanno inviando segnali di preoccupazione, e alcuni sperano che valuterà di lasciare durante questa pausa di pochi giorni.

L'ex presidente della Camera Nancy Pelosi gli ha mostrato i risultati dei sondaggi che mettono in luce come non possa vincere la sfida contro Donald Trump alle elezioni di novembre. Secondo le fonti riportate dalla Cnn, il presidente americano avrebbe risposto l'appello di Pelosi sostenendo di aver visto i sondaggi che indicano che può vincere. Un'altra delle fonti ha descritto Biden come sulla difensiva riguardo ai sondaggi. A un certo punto, Pelosi ha chiesto a Mike Donilon, consigliere di lunga data di Biden, di mettersi in linea per parlare dei dati.

La scorsa settimana, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries hanno parlato privatamente al presidente, esponendo candidamente le opinioni dei democratici a Capitol Hill, comprese le loro preoccupazioni.

Separatamente, il presidente del Comitato Democratico Campagna del Congresso, Rep. Suzan Delbene di Washington, ha parlato con il presidente la scorsa settimana armati di nuovi dati. Il capo della campagna ha in particolare espresso le preoccupazioni dei democratici in prima linea che sono alla ricerca di elezioni alla Camera.

E il Mercoledì, California Rep. Adam Schiff, uno stretto alleato della Speaker Emerita Nancy Pelosi, è diventato il più alto profilo House Democrat a chiedere per Biden di abbandonare la sua candidatura rielezione, dicendo che mentre la decisione è solo di Biden di fare, crede che sia il momento di "passare la torcia".