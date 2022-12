PHOTO



Stop al canone Rai nella bolletta elettrica. La bocciatura dell'iniziativa renziana arriva dal Consiglio di Stato che ha sospeso "l'espressione" del parere, richiesto dal ministero dello Sviluppo economico, sul decreto attuativo della legge di Stabilità 2016. La sezione consultiva di Palazzo Spada attende infatti che "l'amministrazione integri il testo", nel quale i giudici hanno riscontrato "alcuni profili di criticità". Tali "profili di criticità", secondo i giudici amministrativi, "dovrebbero trovare soluzione prima" della "definitiva approvazione" del decreto "anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo". In primo luogo, il Consiglio di Stato rileva che nel testo del regolamento "manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente".