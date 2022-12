Il Congresso Usa presieduto dal vicepresidente Mike Pence ha certificato la vittoria del presidente eletto Joe Biden, che ha avuto 306 voti dei grandi elettori contro i 232 ottenuti dal presidente uscente Donald Trump. Con il conteggio dei voti del Vermont (3 voti per Biden) i voti hanno superato la maggioranza richiesta di 270 confermando il presidente Biden e la vicepresidente Kamala Harris alla Casa Bianca. La certificazione avviene dopo l’attacco di ieri alla sede del Congresso a Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori di Donald Trump, per cercare di ostacolare i lavori degli eletti. Normalmente, la certificazione da parte delle due Camere in sessione congiunta è considerata un passaggio di routine della transizione fra un presidente e l’altro; ma quest’anno la procedura ha assunto una particolare rilevanza dopo le proteste del presidente uscente e il suo mancato riconoscimento della sconfitta elettorale. Ieri lo stesso Trump si era rivolto ai suoi sostenitori più agguerriti, riuniti a Washington per fare pressioni sulle camere, e dopo il suo comizio c’è stato l’attacco al Congresso. Poco fa, invece, il Presidente uscente ha assicurato in una dichiarazione che il trasferimento di poteri sarà «ordinato».