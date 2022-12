«Il Codacons, pienamente favorevole ai vaccini anti-Covid e alla campagna di vaccinazione avviata in Italia, non può accettare che un medico, onnipresente sui mass media e sui canali televisivi privati e pubblici, possa lasciarsi andare ad affermazioni disgustose e insulti raccapriccianti nei confronti dei cittadini che, per i più disparati motivi, non possono o non vogliono vaccinarsi». Lo fa sapere l’associazione che comunica che «per tale motivo chiede oggi (ieri, ndr) ufficialmente la radiazione dall’albo per Roberto Burioni, che in un post ha definito "sorci" coloro che non si sottopongono al vaccino augurando agli stessi gli "arresti domiciliari"».«Stiamo preparando un esposto urgente all’Ordine dei Medici chiedendo di procedere alla radiazione immediata dall’albo nei confronti di Roberto Burioni - spiega il Codacons - È certamente giusto spingere i cittadini a vaccinarsi per far contribuire tutti alla lotta al Covid ed evitare un nuovo lockdown, ma quanto scritto dal virologo è oggettivamente disgustoso, poiché un medico e un divulgatore scientifico non può definire ratti i cittadini che non si vaccinano, né augurare loro mali come gli arresti domiciliari, anche in considerazione del fatto che esistono categorie di utenti che, pur volendo, non possono sottoporsi al vaccino anti-Covid». «Le gravissime affermazioni di Burioni vanno a contrastare proprio l’opera del Governo per convincere gli indecisi a vaccinarsi - prosegue il Codacons - e fanno un danno enorme alla battaglia contro il covid, poiché gli insulti del medico spingono una consistente fetta di dubbiosi a non vaccinarsi, sentendosi immotivatamente insultati e aggrediti». Per tali motivi il Codacons presenterà domani un esposto all’Ordine dei Medici chiedendo la radiazione immediata di Roberto Burioni.