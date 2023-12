Un gruppo di dipendenti dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha inscenato una manifestazione di fronte alla Casa Bianca ieri sera, per chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. I manifestanti - funzionari di nomina politica, membri del personale dell'amministrazione e personale civile in carriera, hanno acceso candele ed esibito uno striscione con lo slogan: "Presidente Biden, il suo staff chiede un cessate il fuoco".

Le candele sono state poste a terra a formare la parola "cessate il fuoco" ("ceasefire"). Durante la manifestazione ha preso la parola tra gli altri un ex funzionario del dipartimento di Stato, Josh Paul, secondo cui la tregua temporanea terminata quasi due settimane fa non è mai stata sufficiente. «Dobbiamo agire con urgenza per salvare il maggior numero possibile di vite e ottenere un accordo immediato e permanente per il cessate il fuoco e il ritorno di tutti gli ostaggi», ha detto l'ex funzionario.

Paul si è dimesso dall'incarico a ottobre, denunciando l'assenza di collegialità nella definizione della politica Usa in merito al conflitto a Gaza, e sostenendo che Washington abbia approvato aiuti militari a Israele in violazione dei criteri prescritti dalla normativa in vigore.

Secondo le autorità sanitarie di Gaza, almeno 18.608 palestinesi sono stati uccisi e quasi 50.600 altri sono rimasti feriti nell'offensiva militare israeliana seguita all'attacco di Hamas a Israele, che ha causato circa 1.200 vittime. Circa 139 ostaggi si troverebbero ancora nelle mani dell'organizzazione palestinese.