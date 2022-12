PHOTO



Scende ancora il numero dei morti in Italia per Coronavirus in quella che sembra essere una tendenza positiva a poche ore dalla "fase 2" che inizierà domani 4 maggio. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita complessivamente 174 persone, per un totale di 28.884 decessi dall'inizio dell'emergenza pandemia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile sono in diminuzione anche gli attualmente positivi, in tutto 101.179 (-504 rispetto a ieri). I guariti sono complessivamente 81.654, in aumento di 1.740 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.242, -115) e i pazienti in terapia intensiva (1.501, -38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.436 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 210.717 (+1.389). In tutto sono stati eseguiti 2.153.772 tamponi, i casi testati sono 1.456.911.