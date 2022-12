Trecentocinquanta avvocati italiani hanno reso possibile la riapertura dell’di, il resort che il 26 giugno 2015 fu teatro di un vile attacco terroristico in cui vennero barbaramente uccise 39 persone, mentre si trovavano in spiaggia. Stamattina insieme ai colleghi tunisini e a rappresentanti di altre avvocature dell’area mediterranea con unin mare hanno simbolicamente voluto dire no al terrorismo, formando sulla spiaggia una catena umana, anche per testimoniare il superamento di quel clima di paura che ha condizionato la presenza turistica. “Il Santo Padre Francesco rivolge il suo personale e cordiale saluto esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, volta a riflettere, incoraggiare e sostenere ogni sforzo per una più duratura, instancabile ricerca della pace”, si legge in un telegramma inviato dal. Lotta al terrorismo, rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto e ruolo della donna nel Mediterraneo sono state le tematiche affrontate ieri in due tavole rotonde, in una giornata conclusasi con una sobria quanto partecipata cerimonia di commemorazione delle vittime. L’iniziativa e’ stata insignita dellada parte della. Alla cerimonia di apertura ha preso parte il, che ha sottolineato come cultura e sviluppo economico siano indispensabili per prevenire efficacemente il fenomeno terroristico. “L’Avvocatura italiana e l’Avvocatura tunisina sostengono la democrazia e la pace” è stato il tema del convegno al quale hanno preso parte le più importanti associazioni forensi italiane:. Sono intervenuti anche lae l’: “È un’iniziativa simbolica dal grande significato”, ha sottolineato l’onorevole Bianchi. “Sono fiero di essere qui come avvocato italiano”, ha detto, che ha organizzato l’ evento da parte italiana.