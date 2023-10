Un senatore americano arrestato a Hong Kong il 21 ottobre scorso per il possesso di una pistola e' stato rilasciato dopo aver accettato un ordine di buona condotta. Lo riportano media locali. Il senatore repubblicano dello stato di Washington Jeff Wilson era stato arrestato perché aveva una pistola scarica nel suo bagaglio a mano, un "errore onesto", come aveva ammesso.

I pm hanno accettato di risolvere il caso con un ordine di vincolo che impone a Wilson di avere una buona condotta per i prossimi due anni. La pistola è stata confiscata. Wilson ha sostenuto di non essersi reso conto di avere la pistola se non a metà del volo verso Hong Kong, e di aver segnalato di avere un'arma alle autorità doganali dopo essere atterrato. Rischiava fino a 14 anni di carcere e una multa di 12,800 dollari.