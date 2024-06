Hamas ha accettato la risoluzione di cessate il fuoco adottata ieri dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, secondo quanto annunciato dall'alto funzionario del gruppo palestinese Sami Abu Zuhri, il quale ha aggiunto che spetta a Washington garantire che Israele la rispetti. Lo riporta l'agenzia Reuters. Ieri, Hamas si era affrettata ad accogliere favorevolmente la risoluzione. In una dichiarazione dopo il voto, si e' detta pronta a collaborare con i mediatori e ad avviare negoziati indiretti sull'attuazione dei principi dell'accordo.

Cessate il fuoco, d’accordo anche la Giordania

La Giordania ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 2735, che sostiene la conclusione di un accordo di cessate il fuoco e di un accordo di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, garantendo l'accesso ad aiuti umanitari adeguati e sostenibili a tutte le parti nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri giordano, Sufyan al Qudah, che ha anche espresso apprezzamento per «il rifiuto della risoluzione dei tentativi di imporre cambiamenti demografici o geografici alla Striscia di Gaza e la riaffermazione dell'impegno alla soluzione dei due Stati come mezzo per raggiungere la pace».

Il portavoce ha ribadito la richiesta «che Israele sia costretto a rispettare le regole del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale e a porre fine alla sua guerra insensata contro la Striscia di Gaza, la cui popolazione sta subendo una catastrofe umanitaria senza precedenti». Al Qudah ha inoltre ribadito l'importanza di «avviare un processo di ricostruzione a Gaza come parte di un piano globale per l'attuazione della soluzione dei due Stati, che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano con Gerusalemme est come capitale».

«Il popolo palestinese deve essere in grado di vivere in sicurezza e in pace accanto a Israele, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza», ha concluso il portavoce. Ieri sera, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una bozza di risoluzione redatta dagli Stati Uniti che chiede un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, con l'approvazione di 14 Paesi e l'astensione della Russia.