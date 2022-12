LA GIOVANE SI È RIFUGIATA IN GRAN BRETAGNA

Una ragazzina appena quindicenne fuggita da Hong Kong in Gran Bretagna potrebbe essere la persona più giovane ad aver fatto richiesta di asilo politico nel Regno Unito, per sfuggire dalla feroce repressione del governo cinese sull’ex colonia britannica.

La ragazza, che si chiama Aurora, ha chiesto asilo politico all’arrivo a Londra la scorsa settimana, scrive The Times, dopo aver raccontato che a Hong Kong era pedinata, pare da poliziotti in borghese o uomini dei servizi segreti. «Se rimango a Hong Kong, sarà sempre più pericoloso per me. È come se stessi aspettando la morte. Non so quando la polizia deciderà di incriminarmi, ma questo accadrà di sicuro».

Aurora è la giovanissima fidanzata dell’attivista e dissidente politico Tsang Chi- kin, 19 anni, che a ottobre dello scorso anno fu colpito al petto da un proiettile della polizia durante una manifestazione di protesta contro le ingerenze di Pechino sulla vita politica dell’enclave.

Tsang si è sempre riconosciuto colpevole di disordini e violenze nei confronti della polizia e rischia diversi annid di carcere, visto che è sotto processo ( la sentenza è attesa a giorni). Aurora fu anche lei arrestata ma non incriminata perchè minorenne. «Ma temo che un giorno o l’altro prenderanno anche me», ha raccontato ancora ad Apple Day, il quotidiano di Hong Kong proprietà di Jimmy Lai, l’editore accusato in base alla contestatissima nuova legge sulla sicurezza nazionale e che rischia fino all’ergastolo.

La giovane ha dichiarato di essere stata seguita per settimane da «individui sconosciuti» nelle strade Hong Kong e di essersi sentita in pericolo. Così la difficile decisione di abbandonare il Paese.