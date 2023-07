La ministra della Giustizia della Nuova Zelanda, Kiri Allan, ha rassegnato le dimissioni oggi dopo essere stata arrestata per aver causato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza. Lo riferiscono i media neozelandesi, che rilanciano una nota del primo ministro neozelandese, Chris Hipkins.

Secondo i resoconti dei media, l'incidente si è verificato a Wellington nella serata di ieri: dopo aver causato l'incidente, la ministra ha resistito ai controlli delle forze dell'ordine, e un successivo controllo del tasso alcolemico ha confermato che Allan guidava in stato di ebbrezza. Una nota diffusa dalle forze dell'ordine, che non menziona esplicitamente il nome della ministra, riferisce che Allan è stata arrestata per guida pericolosa, guida in stato di ebbrezza e resistenza all'arresto, e che dovrà comparire in tribunale. Allan era tornata al lavoro da circa una settimana, dopo essersi concessa un congedo a seguito della fine di una relazione sentimentale. Nei mesi scorsi l'ex ministra era già stata al centro di polemiche per il trattamento irrispettoso dei suoi sottoposti.