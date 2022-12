Esplosione nel Donbass, tre morti

Ucraina, il Governo non arretra

Il presidente dell'Ucraina: «Non abbiamo paura della Russia»

L'Ungheria si schiera al fianco dell'Ue

sono stati uccisi da bombardamenti la notte scorsa nel Donbass e altri 12 sono rimasti feriti: lo ha reso noto la Joint Forces Operation del ministero della Difesa ucraino in un rapporto pubblicato questa mattina. Lo riporta il. Il documento sottolinea che l'Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte delle forze appoggiate dalla Russia, 64 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk.Tre persone sono rimaste vittime di un’esplosione organizzata questa mattina da «sabotatori ucraini» sull’autostrada. Lo ha affermato il rappresentante della milizia dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk,. Ieri sera numerosi veicoli blindati sono stati avvistati sul territorio della regione separatiste, dopo che il presidente russoha firmato i decreti di riconoscimento delle repubbliche di. Il capo dello Stato russo ha anche incaricato il ministero della Difesa di garantire il mantenimento della pace nelle entità del Donbass. [caption id="attachment_385202" align="alignnone" width="358"]I festeggiamenti nel Donbass dopo l'annuncio del riconoscimento di Putin delle repubbliche separatiste[/caption]L’Ucraina difenderà se stessa e la propria sovranità dopo il riconoscimento da parte della Russia delle autoproclamate repubbliche popolari di. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino,, sul proprio profilo Twitter, spiegando che con questa decisione «il Cremlino ha riconosciuto la propria aggressione contro l’Ucraina». Inoltreha invitato a mantenere la calma e a restare fiduciosi, sottolineando che «il mondo non può tacere». Infine il ministro della Difesa ucraino ha evocato nuove misure restrittive contro la Russia, scrivendo: «Sanzioni? Un altro mattone nel muro? Un nuovo muro di Berlino?».«Le recenti azioni dellasono una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del nostro Stato». Lo ha detto il presidente dell’Ucraina,, in un discorso alla nazione, dopo la decisione russa di riconoscere l’indipendenza del. «Tutta la responsabilità per le conseguenze di queste azioni ricade sulla leadership politica russa», ha aggiunto il presidente ucraino, che ha ribadito: «Vogliamo la pace, ma non abbiamo paura della». «Non cederemo niente a nessuno - ha spiegato-. I confini internazionaliresteranno gli stessi». Il presidente ha chiesto «una soluzione politica e diplomatica», e ha aggiunto che si aspetta «chiare ed effettive misure di sostegno da parte dei nostri partner» occidentali.«Il primo ministro» ungherese Viktor «lunedì sera ha detto chiaramente al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che sul conflitto Russia-Ucraina, l'Ungheria farà parte della posizione comune dell'Unione europea». Lo scrive in un tweet il portavoce del premier magiaro, Zoltan Kovacs