La visita del presidente americano Joe Biden in Israele domani, ritarderà l'operazione di terra pianificata da Israele nella Striscia di Gaza di almeno 24 ore. Lo scrive il New York Times. Il portavoce dell'esercito israeliano Jonathan Conricus, rispondendo alle domande dei giornalisti, sui tempi di un'operazione di terra israeliana dice: «Dovremo aspettare e vedere».

Conricus ha aggiunto che l'annuncio di Israele che ha ordinato agli abitanti di Gaza di lasciare le loro case, rappresenta un rischio strategico significativo dal punto di vista israeliano, ma ha affermato che è inteso a salvaguardare la vita dei civili nella Striscia. «Non abbiamo alcun desiderio di uccidere o ferire i non combattenti», ha detto. Il New York Times ha anche riferito che Israele ha richiesto aiuti di emergenza da parte degli Stati Uniti per un importo di 10 miliardi di dollari.