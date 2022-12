PHOTO



«So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana. La prossima tranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente». A dirlo, in un'intervista al Tg3, è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. «Daremo una risposta adeguata perché nessuno deve perdere il posto di lavoro per il coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente», ha aggiunto, spiegando che il fondo di garanzia sulla base del Cura Italia sta già erogando migliaia di prestiti. Per quelli più alti con garanzia Sace, le nuove misure per le banche arriveranno «già dalla prossima settimana»: «Stiamo lavorando intensamente ed entro la fine del mese le garanzie potranno essere concesse e i prestiti erogati». «Noi abbiamo dalla nostra parte la forza della ragione. Riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l’economia europea in grado di affrontare una crisi senza precedenti sia la cosa più saggia da fare - ha poi sottolineato -. La proposta dell’Italia sta raccogliendo un consenso crescente, è tra le 4 proposte che l’Eurogruppo ha sottoposto ai leader del Consiglio europeo e - assicura- lavoreremo intensamente perché il fondo per la rinascita dell’Europa veda la luce».