Bambini che urlano disperati, soffocati dai fumogeni appena esplosi lungo il confine tra Grecia e Turchia: sono immagini scioccanti quelle che arrivano dalla Grecia. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=6_acA5uin94[/embed] Dura la reazione di Medici senza frontiere: «Sono passati ormai quattro anni da quando l’accordo UE-Turchia strumentalizza vite umane per motivi politici. Ancora una volta, vediamo che gli stati membri dell’UE vogliono impedire a tutti i costi alle persone di cercare sicurezza piuttosto che fornire assistenza di base a uomini, donne e bambini in pericolo, mettendoli così in una condizione di ulteriore rischio. Questa situazione ha portato alla morte di un bambino e all’attacco con gas lacrimogeni contro le persone alle frontiere. Sono inoltre arrivate notizie riguardo laguardia costiera che ha ostacolato imbarcazioni in difficoltà invece di prestare soccorso».