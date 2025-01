Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale che ha coinvolto tre automobili in via Esino, alla periferia di Ancona. Le vetture hanno distrutto una cabina di distribuzione del gas metano a media pressione, causando una fuga che ha interrotto la fornitura al locale ospedale regionale e alle abitazioni circostanti.

«Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre», ha scritto il Comune di Ancona sui suoi canali social.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. «Transitabile la strada per l'ospedale e verso la superstrada», ha aggiunto il Comune.