Nicola Gratteri

"Si parla molto di Coronavirus nelle carceri. In questo momento ci sono 37 detenuti affetti da Covid 19. Si possono utilizzare le caserme militari chiuse da anni: si possono aprire e i detenuti di Covid possono andare là dentro a scontare la pena". Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ridimensiona l'allarme sulla diffusione del Coronavirus in carcere durante un'intervista a di Martedì in onda su La7, così come le preoccupazioni per il sovraffollamento dei penitenziari. "E' un problema antico quanto il carcere e il sovraffollamento c'è in tutti i Paesi d'Europa. Lo si vuole risolvere in modo definitivo? Basta costruire nuove carceri o padiglioni nuovi attaccati alle carceri preesistenti. Ma in questo momento ci sono 1200 posti liberi in Italia che possono essere occupati domani mattina". "Il sovraffollamento delle carceri è un problema antico che c'è in tutta l'Europa, se lo si vuole risolvere basta costruire nuove carceri o nuovi padiglioni, ma già ora ci sono 1.200 posti liberi che possono essere occupati. Ma servono concorsi per la polizia penitenziaria, e stiamo pagando il prezzo di questi ritardi".