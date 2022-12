PHOTO



Almeno 200 morti, tra cui 47 civili, e 1.154 feriti il bilancio degli scontri seguiti al tentato colpo di Stato militare sferrato nella notte in Turchia. Tra le vittime si contano 41 agenti di polizia. Sono invece 104 i militari golpisti uccisi dalle forze di polizia e dai lealisti del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato Umit Dundar, nominato Capo di Stato Maggiore mentre Hulusi Akar, ora rilasciato, era stato preso in ostaggio dai golpisti. ''Il tentato golpe è fallito'', ha aggiunto Dundar durante un discorso pronunciato alla tv, spiegando che questo è stato possibile per l'opposizione svolta da alcuni militari di alto grado sin dall'inizio. "Non resterà impunito chi ha tradito il proprio Paese'', ha poi aggiunto Dundar. E' salito intanto, rendono noto i media turchi, a 1.563 il numero dei militari arrestati .Oggi è stata indetta una riunione straordinaria del Parlamento di Ankara. A convocare i deputati in seduta straordinaria è stato il primo ministro Binali Yildirim. La sede del Parlamento è stata colpita in nottata durante un bombardamento ma nessun deputato è rimasto ferito, ha reso noto il presidente dell'assemblea, Ismail Kahraman.Un "atto di tradimento". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito il tentato golpe, sottolineando la necessità di ripulire l'esercito. I responsabili sono da considerare alla pari di ''gruppi terroristici'', ha poi sottolineato Erdogan, promettendo: ''Non lasceremo il Paese a chi lo vuole occupare'' con un atto di forza. Con un sms inviato a tutti i cittadini il presidente ha invitato il popolo turco a scendere in piazza e a "stare con la democrazia e la pace".Il Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri (Hsyk) della Turchia ha convocato per oggi un vertice straordinario per decidere se e quali azioni prendere nei confronti di quei giudici e pm legati al cosiddetto ''stato parallelo''. Lo rende noto l'agenzia di stampa Anadolu citando fonti interne all'Hsyk a condizione di anonimato.Dell'aver creato uno ''stato parallelo'' è accusato il rivale numero uno di Erdogan, l'imam Fetullah Gulen, che in Turchia e altrove vanta di moltissimi seguaci. Dalla sua casa in Pennsylvania, Gülen ha smentito ogni coinvolgimento definendo un insulto l'accusa. Nella notte anche i tre principali partiti dell'opposizione in Turchia hanno preso le distanze dal colpo di Stato militare.Sono almeno 200 invece i militari golpisti che hanno deciso di arrendersi alla polizia filo Erdogan, rende noto Anadolu. La Cnn turca aveva in precedenza reso noto che una cinquantina di golpisti si era arresa alle forze di polizia sul Ponte del Bosforo a Istanbul dopo aver sparato colpi d'artiglieria su civili e agenti. Sono tre i civili rimasti feriti e ricoverati in ospedale.Le unità speciali della polizia turca hanno intanto ripreso il controllo del Commando generale della gendarmeria ad Ankara uccidendo 16 soldati golpisiti, ha reso noto il capo della polizia della Turchia Celalettin Lekesiz citato da Anadolu. La sede centrale della gendarmeria si trova nella zona di Bestepe, dove ha sede anche il palazzo presidenziale.