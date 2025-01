Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di non imporre dazi alla Colombia dopo che il governo colombiano ha accettato di accogliere i propri cittadini deportati dagli USA. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una nota ufficiale.

«Il governo colombiano ha accettato tutte le condizioni richieste dal presidente Trump, inclusa l’accettazione senza limiti di tutti i migranti irregolari di origine colombiana rimpatriati dagli Stati Uniti, anche attraverso l’utilizzo di aerei militari americani, senza restrizioni o ritardi», ha dichiarato Leavitt. «Grazie a questo accordo, i dazi e le sanzioni previste dal regolamento Ieepa resteranno sospesi, a meno che la Colombia non rispetti i termini pattuiti».

Tuttavia, altre misure, tra cui le restrizioni sui visti e i controlli rafforzati da parte della US Customs and Border Protection, rimarranno in vigore fino a quando il primo volo con i migranti rimpatriati non sarà completato con successo.

Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha confermato l’accordo durante un intervento in spagnolo, sottolineando che il Paese continuerà a ricevere i propri cittadini deportati, garantendo loro un trattamento dignitoso e rispettoso dei diritti umani.

«Il governo, sotto la guida del presidente Gustavo Petro, ha messo a disposizione l’aereo presidenziale per accogliere i cittadini colombiani che saranno rimpatriati oggi», ha aggiunto Murillo in un breve intervento in streaming. «La Colombia riafferma il proprio impegno a mantenere aperti i canali diplomatici per salvaguardare i diritti, gli interessi nazionali e la dignità dei nostri connazionali».