Gli Stati Uniti hanno suggerito a Israele di sospendere la sua incursione nella Striscia di Gaza per consentire la prosecuzione dei negoziati sugli ostaggi e per consentire che maggiori aiuti raggiungano i palestinesi all'interno della Striscia. Lo scrive il New York Times, secondo cui l'amministrazione Biden penserebbe anche a prepararsi contro possibili ritorsioni da parte di gruppi sostenuti dall'Iran nei confronti dei militari statunitensi nella regione, che probabilmente aumenteranno una volta iniziata la campagna di Israele a Gaza.