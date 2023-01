“Chiunque abbia visto qualcosa lo dica, anche in forma anonima”. L’appello rimbalza sui social da venerdì scorso, quando un ragazzo di 23 anni è stato colpito da una bicicletta elettrica a noleggio lanciata dalla passeggiata lungo il Po Cadorna a Torino.

Mauro, studente di medicina all’ultimo anno, era in coda insieme agli amici per entrare al The Beach, una discoteca ai Murazzi. Una serata come tante altre, nella zona delle movida locale. Finché non è successo l’imprevedibile e il sogno di Mauro, giunto da Palermo a Torino per l’Università, si è trasformato in un incubo dagli esiti ancora incerti. “All’improvviso ci è piombata addosso quella bicicletta - racconta un amico -. Io sono stato colpito di striscio, lui in testa”. “Mi sono spostato in tempo – spiega in una drammatica telefonata alla mamma – ma ha colpito il mio amico”.

Il ragazzo ora è ricoverato in gravissime condizioni al Cto di Torino: soccorso e trasportato in ospedale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, ha riportato un grave trauma cervicale. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che ora sono in cerca di testimoni: “Invitiamo chi ha visto qualcosa a contattarci senza timore. Sarà garantita la massima riservatezza”, assicurano gli investigatori. Che invitano chiunque abbia informazioni a collaborare rivolgendosi alla stazione più vicina oppure chiamando il 112. “Contiamo molto sul senso di responsabilità e civiltà di tutte le ragazze e i ragazzi”. Lo stesso fanno amici e familiari, stretti attorno a questa tragedia, che sui social rilanciano il tam tam disperato per trovare i responsabili dell’accaduto.