La riforma costituzionale approvata ieri serve a rendere più semplice il Paese. "Ma queste riforme devono collegarsi a un punto chiaro: smettiamo di parlare male del nostro paese", lo ha detto il premier Matteo Renzi, in visita al Salone del Mobile di Milano. Per Renzi bisogna cambiare il modo di comunicare all'estero il nostro Paese: "L'Italia per 20 anni ha raccontato nel mondo che siamo un paese pieno di problemi. E' vero, ma io voglio cambiare queste cose. Il mondo ci chiede made in Italy, qualità e bellezza".Il premieri torna anche sul tema della giustizia, "Quando pensiamo che la giustizia dovrebbe funzionare meglio pensiamo una cosa vera, come quando diciamo che la pubblica amministrazione dovrebbe sprecare meno. Noi stiamo lavorando per ridurre questi problemi".