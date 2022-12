La lettera al ministro della Giustizia

A. Misure di semplificazione

1. Modalità semplificate di richiesta e ricezione di certificati ed estratti di stato civile.

2. Modalità semplificate di trasmissione degli accordi di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

3. Modalità semplificate di trasmissione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della richiesta di liquidazione dei compensi (articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002).

B. Pratica forense e certificato di compiuto tirocinio - requisito della partecipazione ad almeno 20 udienze per semestre

C. Proposte in materia di sospensione delle udienze e dei termini processuali (art. 83 del Decreto legge n. 18 del 2020) - estensione alle giurisdizioni speciali

D. Proposte emendative delle disposizioni concernenti l’esecuzione della pena contenute nel Decreto legge n. 18 del 2020.

1. Detenzione domiciliare

2. Sospensione dei termini relativi all’esecuzione delle pene detentive

Riportiamo di seguito il documento integrale trasmesso dal Consiglio nazionale forense al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con le proposte di modifica elaborate dall’avvocatura per correggere vari aspetti del decreto “Cura Italia”. Nella lettera al guardasigilli, in particolare, sono suggerite correzioni per la parte del provvedimento relativa all’attività giudiziaria. Contemporaneamente il Cnf ha inoltrato un altro documento al presidente del Consiglio, al ministro dell’Economia e al ministro del Lavoro. In questa seconda lettera sono sollecitate misure economiche in favore della professione forense. Entrambi i documenti sono stati messi a punto in modo condiviso dal Cnf e da tutte le principali rappresentanze dell’avvocatura: Ocf, Aiga, associazioni specialisti e Ordini forensi territoriali.Onorevole Signor Ministro, il Consiglio Nazionale Forense intende prima di tutto stringersi intorno alle Istituzioni della Repubblica e contribuire agli sforzi di tutta la Comunità nazionale volti a contenere la diffusione del virus e a sostenere lo straordinario impegno delle donne e degli uomini del servizio sanitario nazionale e della protezione civile. Per questo motivo, nella seduta amministrativa di venerdì 20 marzo, il Consiglio ha deliberato lo stanziamento di euro 250.000 in favore del Dipartimento della protezione civile. La situazione di grave emergenza che interessa il Paese sta incidendo anche in maniera estremamente negativa sull’attività e sul reddito degli avvocati italiani; il Consiglio nazionale svolge per legge la funzione di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale (art. 35, L. 247/2012), e pertanto ha il dovere di richiedere l’adozione, in via di urgenza, di alcune misure volte a fornire un concreto sostegno all’avvocatura italiana. In particolare, occorreagli iscritti colpiti dalla inevitabile crisi economica generata dalla pandemia,. L’attivazione dellaappare peraltro una modalità di2intervento coerente con il principio di sussidiarietà e con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle istituzioni rappresentative della categoria, e libera almeno in parte lo Stato dall’onere di provvedere direttamente.segnalate al Presidente del Consiglio ed ai Ministri competenti (Economia, nonché Lavoro e politiche sociali),, che più volte in passato si è dimostrato sensibile ed attento alle esigenze ed alle proposte dell’Avvocatura. Con lo stesso spirito di vicinanza, signor Ministro, ci rivolgiamo a Lei per sottoporLe altre proposte di interesse rivolte a semplificare il lavoro degli avvocati e la pratica forense, nonché talune proposte dirette a migliorare i provvedimenti fin qui adottati in materia di sospensione delle udienze e dei termini processuali, con l’estensione esplicita di tale sospensione alle giurisdizioni speciali (come ad es. il CNF), ed in materia di esecuzione della pena e diritti delle persone sottoposte a misure limitative delle libertà personali.Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista,, munito di procura e del documento di identità dell’assistito,Tale modalità semplificata potrebbe essere oggetto di uno specifico accordo/protocollo di intesa con le Pubbliche Amministrazioni interessate.Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga previstaNell’ottica di agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista(articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002).Ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, l’art. 8, comma 4 - periodo 2°, del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 prevede che il tirocinante debba assistere ad, con esclusione di quelle di mero rinvio, e debba effettivamente aver collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. L’art. 83 del decreto-legge 18/2020, come noto, ha disposto, per tutti i procedimenti civili e penali pendenti, un rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima (c.1) e, a seguito dell’adozione degli specifici provvedimenti organizzativi previsti dal comma 6, i capi degli uffici giudiziari potranno, altresì, disporre rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020. Il requisito delle 20 udienze, allo stato e comunque presumibilmente sino al 30 giugno, non può essere osservato. Si chiede, quindi, che venga previstaL’art. 83 del Decreto legge n. 18 del 2020, dedicato alle misure relative alla giurisdizione civile e penale, prevede, al comma 21, l’applicabilità delle stesse alla magistratura militare e alle commissioni tributarie. Altre disposizioni del testo si applicano alla giurisdizione amministrativa e contabile.(come quella esercitata dal Consiglio Nazionale Forense), nonché perL’assenza di un’espressa previsione di applicabilità dell’art. 83 alle giurisdizioni speciali determina una situazione di incertezza, sia con riferimento ai provvedimenti organizzativi applicabili (udienze in teleconferenza, trattazione esclusivamente scritta e così via), sia con riferimento ai termini di impugnazione e agli ulteriori termini processuali e procedimentali, sospesi a norma dell’art. 83 c.2., per le giurisdizioni espressamente contemplate. Lo stesso dicasi per le procedure arbitrali rituali. Si chiede, quindi, cheL’estensione della disciplina prevista per la giurisdizione ordinaria è giustificata dalla circostanza per cui, nella maggior parte dei casi, a tali giurisdizioni si applica, in via suppletiva e salva la verifica di compatibilità, il codice di procedura civile.L’art. 123 del Decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce che, per essere ammessi a scontare la pena detentiva presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, debbano ricorrere due presupposti: a) che il condannato debba scontare una pena non superiore a 18 (diciotto) mesi anche ove costituisca residuo di maggior pena (presupposto oggettivo); b) che l’istante non versi in una delle ipotesi ostative (presupposto soggettivo); c) che l’istante acconsenta alla procedura di controllo per il tramite di braccialetto elettronico o di altro strumento tecnico. Sul punto si osserva che: - la platea di condannati che possono accedere alla misura della detenzione domiciliare è esigua in considerazione delle(si pensi ai condannati per il delitto di cui al 572 e 612-bis c.p.). Inoltre,- i presupposti sopra richiamati sono comunque subordinati alla valutazione del magistrato di sorveglianza che, pur ricorrendone la sussistenza, può rigettare la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio qualora “ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Vista anche l’esigua platea di potenziali beneficiari,Ove, poi, la misura richiesta non venga disposta, l’art. 123 non stabilisce alcuna deroga alla procedura di reclamo che, ove dovesse essere proposto, nel silenzio della norma, si svolgerebbe nelle forme consuete con probabile trattazione innanzi al Tribunale di sorveglianza anche oltre il periodo di riferimento (18 marzo 2020 – 30 giugno 2020). Ciò renderebbe del tutto inefficace la previsione di cui al Decreto legge; -per diversi ordini di ragioni tra le quali primeggiaIn assenza di dati ufficiali che consentano di appurare il concreto utilizzo di questi strumenti di controllo,L’art. 83 del Decreto Legge 18/2020 , al comma 2 testualmente recita : “ dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi , per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali “. Il generico riferimento, nel testo sopra riportato, ai “ procedimenti esecutivi “ non appare sufficientemente chiaro in relazione alla possibile estensione del regime di sospensione anche alla fase della esecuzione penale regolata dall’art. 656 e ss. c.p.p. In particolare l’art. 83 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 non contiene alcun riferimento al termine di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p. , che è funzionalmente preordinato al possibile conseguimento, per il condannato libero, di una misura alternativa alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 comma 1 legge 354/1975 e successive modificazioni, e 94 DPR 309/90. Appare pertanto opportuno , stante la delicatezza della materia della esecuzione della pena, che va inevitabilmente ad incidere sulla libertà personale del condannato, integrare l’elencazione di cui al comma 2 dell’art. 83 con la espressa previsione della sospensione del termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione dell’ordine di esecuzione della pena entro il quale, a norma dell’art. 656 comma 5 c.p.p., il difensore e il condannato libero possono presentare richieste finalizzate all’ottenimento di misure alternative alla detenzione. Il Consiglio nazionale resta a disposizione per ogni proficua interlocuzione, e confida che le proposte qui formulate siano valutate ed accolte. Porgo a nome del Consiglio nazionale e dell’Avvocatura italiana tutta i saluti più cordiali.

LA PRESIDENTE F.F. Avv. Maria Masi