«Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Giovanna Reanda, nuova direttrice di Radio Radicale e un 'in bocca al lupo' al suo predecessore, Alessio Falconio, per il nuovo incarico ottenuto. Sono certo che sotto la guida di Reanda Radio Radicale continuerà a essere una voce libera e autorevole, un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dell'informazione politica e su temi - quali ad esempio la giustizia e il lavoro - che stanno particolarmente a cuore al Cnel e ai suoi consiglieri». Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Renato Brunetta.