L'autopsia sul corpo del 17enne Nahel ucciso a Nanterre durante un blocco stradale ha rivelato che il giovane "è stato raggiunto da un unico colpo, che ha attraversato il braccio sinistro, quindi il torace, da sinistra verso destra". A dichiararlo è stato il procuratore della Repubblica di Nanterre, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Il procuratore, che ha analizzato i video e sentito la polizia, sostiene che non ci fossero le "condizioni legali per l'utilizzo dell'arma" da parte dell'agente. "Visti i fatti e la necessità di preservare le indagini, l'accusa ha chiesto la sua collocazione in custodia cautelare", ha aggiunto il pm.

Durante la sua conferenza stampa, il magistrato Pascal Prache ha dettagliato le circostanze della tragedia, dopo aver sentito "più volte" i due poliziotti e aver sfruttato video di sorveglianza e video amatoriali trasmessi sui social network. Secondo i primi elementi dell'indagine, i due poliziotti in motocicletta volevano controllare l'auto che viaggiava ad alta velocità "su una corsia degli autobus" a Nanterre. Hanno segnalato all'autista di fermarsi a un semaforo rosso, ma l'uomo è ripartito. L'auto "ha continuato per la sua strada" seguita dai due motociclisti, prima di rimanere bloccata nel traffico, secondo Prache.

I due poliziotti "hanno gridato al conducente di fermarsi" posizionandosi "sul lato sinistro" dell'auto, "uno all'altezza della portiera del guidatore, l'altro vicino al 'parafango anteriore sinistro', secondo quanto riferito dal pubblico ministero. "Entrambi hanno tirato fuori le pistole" e "le hanno puntate contro l'autista per dissuaderlo dal ripartire", ha detto. "Quando il veicolo si è riavviato, l'agente di polizia vicino al paraurti del veicolo ha sparato una volta al conducente", colpendolo a morte. Una perquisizione del veicolo "non ha permesso di ritrovare oggetti pericolosi o stupefacenti", ha aggiunto. E' sempre ricercato, ha fatto sapere inoltre, il terzo passeggero dell'auto dell'adolescente, mentre un secondo passeggero è stato ascoltato e quindi rilasciato qualche ora dopo il dramma.

Intanto Emmanuel Macron torna a condannare le violenze commesse in Francia dopo la notte di disordini e proteste. Il presidente francese definisce nuovamente "ingiustificabili" le violenze "contro i commissariati, le scuole, i municipi, contro la Repubblica". "Grazie ai poliziotti, ai gendarmi, ai vigili del fuoco e ai rappresentanti eletti mobilitati. La riflessione, la Giustizia e la calma devono guidare le prossime ore". Il ministro dell'Interno Ge'rald Darmanin ha schierato 40mila uomini delle forze di sicurezza (tra poliziotti e gendarmi) per cercare di evitare una nuova notte di disordini in Francia; e 5mila di questi saranno tra Parigi e i sobborghi. Si tratta di una cifra che è "quattro volte superiore" a quanti sono stati schierati nella notte appena trascorsa, e che non hanno saputo impedire le violenze scatenate dalla morte del giovane adolescente franco-algerino.