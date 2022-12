Sessanta italiani tra cui un gruppo di giornalisti (Riformista, Avvenire, Dubbio, Tv2000, Vita),di Base Italia e l'eurodeputato Pdsono stati bloccati a Kiev nel rifugio anti-bomba dell'hotel RUS dove si trovavano per la prima giornata di incontri in programma con le istituzioni. Tra questi c'era anche la nostra inviataIl motivo è riconducibile a un allarme missilistico scattato ieri sera, ma rientrato intorno alle due di notte. I giornalisti,poi hanno lasciato il bunker per recarsi in albergo, dove si trovano tutt'ora.