L'Alta corte di Fukuoka, in Giappone, ha commutato la sentenza di condanna a morte a carico del boss 77enne della yakuza Satoru Nomura in una condanna all'ergastolo. Lo riferiscono i media giapponesi. Nomura, leader del Kudo-kai, di uno dei principali clan della mafia giapponese, era stato condannato a morte in primo grado come mandante di quattro casi di aggressione, inclusa una, risalente al 1998, che aveva portato alla morte dell'ex capo di una cooperativa di pescatori a Fukuoka.

L'Alta corte ha stabilito che Nomura non sia colpevole per quest'ultimo episodio, ma ha confermato il giudizio di colpevolezza per gli altri tre casi di tentato omicidio ai danni di un funzionario di polizia, un infermiere e un dentista tra il 2012 e il 2014. Nomura e il suo vice, Fumio Tanoue, sono stati arrestati nel 2014 per l'omicidio del 1998. Il boss si e' proclamato innocente di tutte le accuse.