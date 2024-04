L'Adidas ha vietato ai tifosi di personalizzare la maglia della nazionale tedesca con il numero 44 a causa della sua somiglianza con il simbolo utilizzato dalle “Schutzstaffel”, meglio conosciute con la sigla 'SS', ovvero organizzazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco fondato da Adolf Hitler.

L'acquisto online della maglia è stato intanto vietato. La divisa da trasferta tedesca ha suscitato polemiche anche per il suo colore rosa. I tifosi dicono che riflette la diversità della Germania, mentre i critici sostengono che non sia tradizionale e che sia una raccolta di soldi organizzata dalla Federcalcio tedesca (Dfb).

“Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all'antisemitismo, alla violenza e all'odio in ogni forma, bloccheremo la personalizzazione delle maglie”, ha assicurato il portavoce dell'Adidas, Oliver Brueggen, che ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale.

«La Federcalcio tedesca (Dfb) e il suo partner ’11teamsports’ sono responsabili del design dei nomi e dei numeri», ha spiegato la portavoce Julia Dusemond, sottolineando che «in Adidas lavorano persone provenienti da circa 100 nazioni, la nostra azienda promuove la diversità e l’inclusione e come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi forma». «Qualsiasi tentativo di promuovere opinioni divisive o emarginanti non fa parte dei nostri valori come marchio e respingiamo fermamente qualsiasi insinuazione che sia stata una decisione intenzionale. La nostra azienda promuove la diversità e l’inclusione», ha detto ancora Dusemond.

Disegnata nel 1929, la runa delle SS è diventata sinonimo di alcuni dei peggiori crimini perpetrati dai nazisti. I membri delle SS erano responsabili della sorveglianza dei campi di concentramento, dell'interrogatorio dei sospetti traditori e della gestione dei campi di sterminio, tra essi Auschwitz, dove furono uccise più di un milione di persone. Dal 14 giugno al 14 luglio la Germania ospiterà la diciassettesima edizione dei Campionati europei di calcio.