L'attore Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina presso un commissariato di polizia di Parigi dove verrà messo in stato di fermo in seguito alle denunce di aggressione sessuale da parte di due donne. Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando proprie fonti.

Le accuse all’attore francese

Le aggressioni sessuali di cui è accusato sarebbero avvenute su due set, nel 2014 durante le riprese del cortometraggio 'Magicien et les Siamois' di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 sul set di 'Volets vertes' di Jean Becker. L'attore, 75 anni, verrà interrogato e dovrà rispondere delle accuse. Depardieu è anche stato incriminato nel dicembre 2020 per stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould.

No al linciaggio

«Gérard Depardieu è probabilmente il più grande degli attori. L’ultimo mostro sacro del cinema. E noi non possiamo più tacere di fronte al linciaggio che si abbatte su di lui, di fronte al fiume di odio che si riversa sulla sua persona, senza sfumature, nel fango più totale, e in disprezzo di una presunzione di innocenza di cui avrebbe beneficiato, come tutti, se non fosse il gigante del cinema quale è». Da Carla Bruni a Carole Bouquet e Charlotte Rampling, passando per il regista Bertrand Blier o il cantante Roberto Alagna: a firmare l’appello apparso su Le Figaro sono stati una sessantina di personalità del mondo della cultura francese, scese in campo per denunciare la gogna mediatica nei confronti dell’attore francese accusato di violenza sessuale da decine di donne.