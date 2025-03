I risultati preliminari dell’autopsia non hanno determinato la causa esatta della morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Tuttavia, gli esami condotti dal medico legale hanno escluso che il decesso sia stato causato da avvelenamento da monossido di carbonio.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha dichiarato che «non sono stati rilevati segni di avvelenamento da monossido di carbonio, un gas incolore e inodore che, in ambienti poco ventilati, può essere letale». Le condizioni dei corpi rinvenuti indicano che le morti sarebbero avvenute diversi giorni prima del ritrovamento.

Il pacemaker di Hackman e il possibile momento del decesso

Un elemento chiave nelle indagini riguarda il pacemaker di Gene Hackman, il quale, secondo gli investigatori, ha smesso di funzionare il 17 febbraio, ossia nove giorni prima del ritrovamento dei corpi.

Il corpo dell’attore è stato trovato nell’ingresso della casa, mentre quello della moglie si trovava in un bagno, sdraiata su un fianco accanto a una stufetta elettrica caduta a terra.

Gli investigatori ritengono che la donna potrebbe aver urtato l’elettrodomestico nella caduta. Accanto a lei è stato rinvenuto un flacone di medicinali aperto e alcune pillole sparse su un piano di lavoro. Tuttavia, saranno necessari i test tossicologici per stabilire se farmaci o altre sostanze abbiano avuto un ruolo nel decesso.

Le ipotesi degli esperti: ancora diversi scenari aperti

Il medico legale in pensione Philip Keen, esperto di medicina forense nella contea di Maricopa (Arizona), ha spiegato che: il test preliminare negativo al monossido di carbonio rende improbabile un avvelenamento successivamente confermato; l’arresto del pacemaker può indicare il momento esatto della morte, ma non sempre è un dato definitivo.

Le indagini proseguiranno con ulteriori test tossicologici, il cui esito potrebbe far luce sulle reali cause della morte del leggendario attore premio Oscar per "The French Connection" e "Gli spietati", e di sua moglie.