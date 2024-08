I colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza iniziati ieri a Doha e proseguiti oggi si sono conclusi. Una dichiarazione congiunta dei mediatori - Qatar, Egitto e Stati Uniti - precisa che i negoziatori dovrebbero incontrarsi di nuovo entro la fine della prossima settimana, con la speranza di raggiungere un accordo entro venerdì 23 agosto.

Nella nota si legge che gli Usa hanno aggiornato la proposta di intesa presentata a maggio, con l'obiettivo di colmare la distanza tra le posizioni di Israele e del movimento islamista palestinese Hamas (che non ha partecipato direttamente ai colloqui a Doha).

"La proposta presentata dagli Stati Uniti si basa sui punti di accordo raggiunti nell'ultima settimana e colma le lacune rimanenti, in modo tale da consentire una rapida attuazione dell'accordo", si legge nel comunicato congiunto. I mediatori sottolineano che nei prossimi giorni continueranno a "lavorare sui dettagli della proposta di cessate il fuoco presentata e ne discuteranno ulteriormente i dettagli, comprese le questioni relative agli ostaggi (di Hamas) e ai prigionieri palestinesi".

La dichiarazione dei tre paesi si conclude affermando: "La strada è ora tracciata per ottenere questo risultato, salvare vite umane, portare sollievo alla popolazione di Gaza e allentare le tensioni regionali".

Da parte sua, Hamas respinge le "nuove condizioni israeliane" incluse nella proposta dei paesi mediatori di raggiungere una tregua a Gaza, come hanno spiegato all'AFP due leader del movimento islamico palestinese. Le "nuove" condizioni richiedono il mantenimento delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza, lungo il confine con l'Egitto, ha detto una delle fonti. "Non accetteremo altro che un cessate il fuoco completo, un ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia, il ritorno degli sfollati e un accordo per lo scambio" di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi, ha aggiunto.