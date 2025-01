A Gaza e in Israele si contano le ore se non i minuti, il tempo che separa dall'entrata in vigore, domenica, dell'accordo di tregua tra Hamas e lo stato ebraico. Tutte le attenzioni sono concentrate ora su Tel Aviv dove il gabinetto di sicurezza israeliano (quello più ristretto) ha approvato i termini del negoziato per poi passare la palla al parlamento per la ratifica completa. In questo senso fonti israeliane hanno riportato la notizia che alcuni ministri hanno espresso il loro voto in anticipo per motivi religiosi.

Il Times of Israel e altri media affermano che a causa dello Shabbat, il sabato, lavorare dopo che fa buio il venerdì sera è proibito. Molti di questi esponenti si sarebbero espressi a favore o comunque avrebbero redatto note in cui raccomandano un parere positivo. Si attende poi l'esito della riunione di un gabinetto ancora piu grande che si dovrebbe esprimere definitivamente oggi per un'approvazione formale prima che il cessate il fuoco possa entrare in vigore.

I termini dell'accordo sono noti da giorni. Si dovrebbe svolgere in tre fasi. La prima dovrebbe durare sei settimane e vedrebbe 33 ostaggi, tra cui donne, bambini e anziani, scambiati con prigionieri palestinesi che sono attualmente imprigionati nelle carceri israeliane. Il secondo punto prevede che i soldati dell'IDF si ritirino a est, lontano dalle aree densamente popolate di Gaza. Ai palestinesi sfollati sarà permesso di iniziare a tornare alle loro case e centinaia di camion di aiuti saranno autorizzati a entrare nel territorio ogni giorno.

I negoziati per la seconda fase, che dovrebbe contemplare il rilascio degli ostaggi rimasti, un ritiro completo delle truppe israeliane e un ritorno alla calma sostenibile, inizieranno il sedicesimo giorno. La terza e ultima fase comporterebbe la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti e la ricostruzione di Gaza, cosa che però potrebbe richiedere anni viste le distruzioni subite. Ma le incognite sulla sorte dell'accordo esistono e sono anche ben individuabili. Se infatti ci si aspetta che la maggioranza dei ministri israeliani lo sostenga, alcuni politici di estrema destra che vogliono che la guerra continui, stanno minacciando di dimettersi, tra cui il più noto è Itamar Ben- Gvir.

Il ministro della sicurezza nazionale ha fatto appello ai parlamentari israeliani affinché respingano la proposta di cessate il fuoco: «Non è ancora troppo tardi, siamo prima di una riunione di governo, possiamo fermare questo accordo. Se fino a ieri però terrorizzato da questa possibilità, oggi che vengono rivelati sempre più dettagli... Sono ancora più terrorizzato». La sua piu grande preoccupazione è che «i terroristi che scontano l'ergastolo» vengano rilasciati dalle carceri e che poi «cercheranno di fare di nuovo del male, cercheranno di uccidere di nuovo».

Dal canto suo Hamas ha invece affermato che gli ostacoli sono stati risolti ieri. In una dichiarazione, l'organizzazione islamica ha reso noto che: «con i generosi sforzi dei mediatori, gli impedimenti sorti a causa del mancato rispetto da parte dell'occupazione dei termini dell'accordo di cessate il fuoco sono stati rimossi». Il riferimento era evidentemente alle parole di Benjamin Netanyahu che ha ritardato la riunione del gabinetto di sicurezza per firmare l'accordo, accusando Hamas di cercare di «estorcere concessioni dell'ultimo minuto». Da quanto si è appreso i palestinesi stavano cercando di aggiungere alcuni membri alla lista dei prigionieri non compresi dall'accordo.

In ogni caso la guerra non si è ancora fermata come dimostrano gli attacchi israeliani a Gaza che nelle ultime 48 ore hanno ucciso almeno 88 persone e ne hanno ferite 189. Questo porta il bilancio totale del conflitto a 46.876 morti e 110.642 feriti.