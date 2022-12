Sono in arrivo sull’Italia piogge e temporali che determineranno un calo delle temperature. In molte regioni il weekend sarà caratterizzato da tuoni, fulmini e grandinate.

Nel Saluzzese si sono registrati 102 millimetri di pioggia in poche ore. Ad Ascoli Piceno c’è stata una violenta grandinata con vento forte: una tempesta di pochi minuti, con alberi sradicati, sottopassi e garage allagati, temperatura in calo di una decina di gradi. Al punto che il sindaco ha dichiarato: “Restate in casa”.

La Protezione civile della Toscana ha confermato per oggi il codice giallo.