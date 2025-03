Una forte scossa di terremoto ha scosso Napoli all'1:25 della notte, causando paura tra i residenti. L'epicentro del sisma, di magnitudo 4.4, è stato individuato nella zona dei Campi Flegrei, secondo quanto riportato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli.

L'evento tellurico è stato distintamente percepito in diversi quartieri della città, spingendo molti cittadini a riversarsi in strada nel cuore della notte.

Scuole chiuse nella Municipalità 10

A seguito della scossa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole nella Municipalità 10, Bagnoli-Fuorigrotta, per la giornata di giovedì 13 marzo. La misura è stata adottata per consentire le verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici.

Danni e interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pozzuoli, dove il crollo di un controsoffitto in un edificio ha ferito una persona, fortunatamente in condizioni non gravi. Secondo le prime verifiche, non risultano altre persone coinvolte.

Disagi nei trasporti ferroviari

L'evento sismico ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. RFI ha comunicato che: Linea Villa Literno-Napoli San Giovanni Barra: traffico sospeso; Linee Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio, AV Napoli-Roma, Napoli-Roma via Formia e Cassino: circolazione rallentata per verifiche tecniche.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 40 minuti, mentre alcune corse regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Le autorità e gli esperti continuano a monitorare la situazione, mentre i tecnici sono al lavoro per valutare eventuali danni strutturali negli edifici delle zone colpite.