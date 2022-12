"Nicolás Maduro ha dato la sua autorizzazione nel 2010 a inviare una valigia contenente 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano di Milano per finanziare in nero il Movimento 5 stelle , un partito nato nell'ottobre 2009 che ora governa nel paese transalpino". Inizia così l'articolo in esclusiva del giornale spagnolo Abc sui presunti fondi neri che il partito fondato da Chavez avrebbe elargito al Movimento fondato da Beppe Grillo. "Ciò si riflette nei documenti classificati come segreti della direzione generale dell'intelligence militare del paese caraibico a cui ABC ha avuto accesso. L'attuale amministratore delegato di Caracas era allora ministro degli Esteri", spiega il giornale spagnolo. "Il governo venezuelano - si legge ancora - ha scelto di non rispondere al questionario fatto pervenire da ABC e destinato a Maduro e El Aissami. Possibilità di replica è stata offerta anche all'attuale leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, al precedente leader politico Luigi di Maio, al console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino e allo stesso Grillo. Nessuno di loro ha risposto alle domande di questo quotidiano", si legge ancora nell'articolo.Soldi dal governo venezuelano di Hugo Chavez al nascente M5S con un finanziamento in nero da tre milioni e mezzo di euro? "Tutto totalmente falso. E' una fake news uscita più volte, l'ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele". Così Davide Casaleggio, all'Adnkronos, sull'articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo ABC.