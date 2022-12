PHOTO



"I viaggiatori che, dopo mesi di privazioni, sognano di tornare a volare potrebbero considerare l'Italia come prossima meta. L'aeroporto romano di Fiumicino è infatti divenuto il primo aeroporto al mondo a ottenere "il COVID-19 5-Star Airport Rating" da Skytrax, un ente di rating del settore aeroportuale internazionale". La notizia arriva dalla Bbc ed è una bella soddisfazione per lo scalo romano impegnatissimo da mesi nella prevenzione della diffusione del Covid. L'organizzazione ha basato la sua valutazione su "una combinazione di controlli procedurali relativa all'efficienza dei test di campionamento". Il 1 ° settembre l'aeroporto ha aperto un centro di test Covid di 7.000 metri quadrati co-gestito con la Croce Rossa italiana. Ma non sono solo i test rapidi e organizzati che Skytrax ha notato nella sua recensione di FCO. L'aeroporto ha ottenuto punti per la segnaletica di facile lettura in più lingue, l'applicazione rigorosa di indossare la maschera, il personale di pulizia visibilmente presente ed efficienta grazie al consolidamento di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminal per un più facile monitoraggio.Finora Skytrax - la cui sede principale è nel Regno Unito - è stata in grado di monitorare solo gli aeroporti europei. Oltre alla classifica a cinque stelle di FCO, altri tre aeroporti hanno ottenuto tre stelle per la loro risposta Covid: Aeroporto di Málaga-Costa del Sol (AGP) in Spagna, Aeroporto di Nice Côte d'Azur (NCE) in Francia e Heathrow di Londra ( LHR).Secondo il sistema di classificazione Skytrax , cinque stelle indicano "standard molto elevati di pulizia dell'aeroporto e procedure di manutenzione", mentre quattro stelle sono "buoni" e tre "medi". Due stelle, la valutazione più bassa possibile, significa che i protocolli anti-Covid dell'aeroporto "devono funzionare".Prossimo appuntamento: Skytrax spera di valutare gli aeroporti in Nord America, Medio Oriente e Asia nell'autunno del 2020, con l'apertura di più confini nazionali.